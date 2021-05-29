 

Мнение: Куда пристроят Поклонскую?

29.05.2021, 15:42, Разное
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Знаменитую Наталью Поклонскую слили. В новом составе Госдумы ей места не нашлось. Девушка отказалась баллотироваться. О чем и сообщила в своем Telegram-канале:

«Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя».

Девушка намекнула, что скоро снова будет носить погоны…

Вот мне и интересно, куда пристроят девушку.

Была бы моя воля, назначил бы Поклонскую хотя бы заместителем, а то и директором ФСИН. Не сомневаюсь, что навела бы Поклонская шороху в тюрьмах и колониях России. Или я напрасно не сомневаюсь? Не справится?

На снимке: Наталья Поклонская и ее генеральский китель,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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