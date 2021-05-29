Мнение: Куда пристроят Поклонскую?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Знаменитую Наталью Поклонскую слили. В новом составе Госдумы ей места не нашлось. Девушка отказалась баллотироваться. О чем и сообщила в своем Telegram-канале:
«Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя».
Девушка намекнула, что скоро снова будет носить погоны…
Вот мне и интересно, куда пристроят девушку.
Была бы моя воля, назначил бы Поклонскую хотя бы заместителем, а то и директором ФСИН. Не сомневаюсь, что навела бы Поклонская шороху в тюрьмах и колониях России. Или я напрасно не сомневаюсь? Не справится?
На снимке: Наталья Поклонская и ее генеральский китель,фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет