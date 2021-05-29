«Закрыто. СК просим не беспокоиться»

«Открытка» самораспустилась под угрозой тюремных сроков для активистов.

«Открытая Россия»˟ объявила о своей ликвидации. Отделения в регионах прекратят работу, все члены будут исключены. «Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников», — заявили в совете «Открытки». В начале мая депутаты Госдумы внесли поправки в закон о «нежелательных организациях», согласно которым за участие в работе организации могут посадить на срок до четырех лет, а руководителя организации — на шесть лет. Законопроект уже прошел первое чтение.



Следователи Генпрокуратуры проводят выемку документов в офисе «Открытой России». Фото Григорий Сысоев / ТАСС

— Мы долго оценивали риски и пришли к выводу, что не имеем никакого морального права ставить под угрозу жизни активистов и политиков. Мы не можем рисковать людьми, — говорит «Новой» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

Причина закрытия именно сейчас — ужесточение законодательства. В начале мая в Госдуму были внесены поправки, ужесточающие уголовное наказание за работу в «нежелательной» организации. Согласно предложению депутатов, уголовная ответственность будет наступать уже после первой «административки». За руководство организацией уголовное дело смогут завести сразу же.

Татьяна Усманова. Фото из личного архива

Тем временем на 9 июня назначено заседание по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией˟˟ и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.

— Сорри за банальность, но это звенья одной цепи. Уничтожили их, уничтожили нас. С обысками пришли к Либертарианской партии. Они не дадут быть на свободе никому, кто объединяет сотни людей, — считает Усманова, — Я уверена, что эти законы пишутся под выборы. Поэтому риски совершенно неоправданны. Люди на свободе и люди, выигравшие выборы, принесут гораздо больше пользы обществу и стране, чем политзаключенные.

«Открытая Россия» была основана в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. В 2017 году Генпрокуратура признает зарегистрированную в Великобритании организацию Otkrytaya Rossia «нежелательной в России». И хотя, по словам членов российского движения, юридически британская организация с ними не связана, членов «Открытой России» продолжают преследовать — привлекать к административной ответственности, накладывать штрафы. В итоге в 2019 году движение ликвидируют.

— Это был год, когда возбудили уголовное дело против Насти Шевченко и еще против нескольких людей по статье 284.1 УК (Анастасия Шевченко стала первой в РФ обвиняемой по уголовному делу о «нежелательной» организации и получила четыре года условно, проведя два года под домашним арестом. — Ред.), — вспоминает Усманова. — Движение «Открытая Россия» тогда было ликвидировано. Была создана российская общественная организация «Открытая Россия».

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Мы это сделали, чтобы лишний раз доказать, что «Открытка» не является иностранной организацией. Это был законный, абсолютно понятный акт. Дурацкий, но формальный. Который власти нас заставили принять. Окей, мы его приняли. Тогда они хотя бы как-то следовали закону. А сейчас что?

Министерство юстиции не согласовало регистрацию «Открытой России». А полиция продолжила преследовать активистов. Только в марте этого года было задержано около 200 человек на форуме независимых муниципальных депутатов в Москве, к организации которого имели отношение активисты организации. На задержанных составили протоколы по привычной статье 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

Спустя пару дней в офисы «Открытки» в Москве и Санкт-Петербурге пришли с обысками.

Уголовные дела по 284.1 УК

Анастасия Шевченко была первой обвиняемой по уголовной статье о «нежелательной организации», но не единственной.

Врачу и бывшему координатору «Открытки» в Краснодаре Яне Антоновой назначили 240 часов обязательных работ. Максиму Верникову, бывшему координатору движения в Екатеринбурге, дали — 300 часов обязательных работ. В федеральный розыск объявлен бывший координатор движения в Тюмени Антон Михальчук. Он уехал из России.

Пенсионер из Краснодара Леонид Малявин покинул «Открытку» около трех лет назад. Но это не помешало в ноябре прошлого года прийти к нему с обыском. Поводом стал его репост на страницу в фейсбуке новости «Открытых медиа» под заголовком «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека». И так как на Малявина уже было заведено два административных дела за репосты публикаций, в которых присутствовала символика «Открытки», на этот раз завели уголовное дело.

В тот же день, когда организация объявила о ликвидации, появляется новость — в розыск объявлен экс-координатор в Чувашии Юрий Сидоров. По словам членов движения, Сидоров тоже вышел из его состава еще два года назад.

— В понедельник Юрий едет в Чувашию, никто с ним не пытался связаться, — рассказывает юрист и координатор «Правозащиты «Открытки» Анастасия Буракова. — Он находится в РФ и ни от кого не скрывается. Я бы хотела напомнить про примечание к статье 284.1, которое гласит, что человек, который добровольно прекратил деятельность в организации, освобождается от уголовной ответственности по этой статье.

Будет ли продолжаться, в случае принятия поправок, привлечение людей к уголовной ответственности за членство в организации в прошлом? Даже учитывая ликвидацию «Открытой России».

— Я думаю, что нет, — отвечает Буракова, — Главная цель поправок — прекратить деятельность организации. Не думаю, что есть задача заполнить колонии каким-то количеством людей, осужденных по политическим мотивам. Была задача — на корню вырубить организацию. И так как люди важнее всего, организация прекратила деятельность. Как бы намек поняли.

Координатор «Правозащиты «Открытки» Анастасия Буракова и Алексей Пивоваров, директор «Открытки». Фото из личного архива

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— Наши власти во многом действуют по такой советской системе, —считает Татьяна Усманова. —Им понятно — вот есть организация и есть ее структура. Значит, мы ее всю уничтожаем. Не будет логотипа — не будет проблем. Но они не понимают, что сейчас особенно молодежь идет не за брендами, не за структурами, а за яркими людьми.

Человек, у которого есть подписчики на YouTube и в социальных сетях — сам по себе является символом. Да, не будем мы никак называться. Но от этого наша работа, наши планы никуда не денутся. Будем без всякого брендинга. Кто как захочет — тот так и будет работать. Кто-то пойдет на выборы.

Знаете, у нас проходят голосования, выборы делегатов, еще что-то, и вот члены «Открытки», которым сейчас по двадцать лет, на все это смотрят с ужасом. Спрашивают: «А зачем все эти формальности?» Собрались, решили, поехали. А наши менты этого не догоняют. Есть бумажка, есть протокол собрания, есть члены организации, значит, сейчас пройдемся с обыском, всех посадим. А связи между людьми сейчас другие. Они менее формальные.

«Структура — это формальность, людей же, которые хотят перемен в стране, становится только больше», —

сказал и директор организации Андрей Пивоваров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем заявил, что политическое поле не ограничено «Открытой Россией»: «Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании».

Татьяна Васильчук

˟ Генпрокуратура признала «Открытую Россию» «нежелательной» организацией на территории России.˟˟ Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию «иностранного агента».

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