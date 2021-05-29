Сколковская епархия впервые провела службу с использованием 5G-технологий

Епископ Сколковский Анастасий впервые в истории провёл субботнюю службу с использованием технологий связи последнего стандарта 5G. Молебен «об избавлении от коронавируса» транслировался на 1500 мобильных устройств прихожан в разрешении 4096p с использованием высокоскоростной беспроводной связи.

Во время богослужения было задействовано 4 умных кадила, 20 камер, вмонтированных в иконы, и съёмочный дрон класса «Херувим», разработанный резидентом Сколково НПО «Поптех». Прихожане, наблюдавшие за службой онлайн, видели точную 3D-реконструкцию всего, что происходило в Покровской церкви. Ранее онлайн-службы проходили только в формате 4G, получив наибольшее распространение во время эпидемии COVID-19. Отец Анастасий рассказал, что церковь не намерена останавливаться на достигнутом и намерена привлечь к участию в литургии и другие современные технологии, такие как нейронные сети и биометрические чипы.

«Молодёжь сейчас идёт не за батюшками, а за Илоном Маском. Почему? Потому что он не боится современных технологий и внедряет их повсюду. Церковь тоже должна идти в ногу со временем. К тому же, бесплатный 5G-WiFi в православных храмах будет привлекать туда новых людей, которые придут, чтобы скачать игру с торрентов, и останутся, случайно услышав слово божие», — рассказал епископ Сколковский Анастасий.