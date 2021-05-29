Tata Nexon с новыми легкосплавными дисками прибывает в автосалоны

— Тата Нексон теперь оснащен пятиспицевыми двухцветными легкосплавными дисками

— Легкосплавные диски предлагаются только в трех вариантах внедорожника длиной менее четырех метров.

Tata Motors недавно представила многочисленные обновления линейки Nexon, включая обновленный дизайн информационно-развлекательной системы, подробности о которой доступны здесь. Последнее обновление модели — новые легкосплавные диски.

Tata Nexon с новыми пятиспицевыми легкосплавными дисками начал поступать в автосалоны. Как видно на изображениях здесь, модель теперь оснащена модернизированными двухцветными легкосплавными дисками, которые заменяют V-образные спицы в предыдущей версии.

Новые легкосплавные диски для Tata Nexon доступны в более высоких вариантах, таких как XZ +, XZ + (S) и XZ + (O). Других изменений внедорожник размером менее четырех метров не претерпел, и он по-прежнему предлагается с тем же 1,2-литровым бензиновым двигателем и 1,5-литровым дизельным двигателем. Варианты трансмиссии включают шестиступенчатую механическую коробку передач и блок AMT.

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