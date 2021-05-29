 

Ученые рассказали о пользе ходьбы по лестницам

29.05.2021, 15:26, Новости дня
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Канадские ученые после проведенных исследований установили, что людям после перенесенных тяжелых кардиологических заболеваний полезно приучать себя к ходьбе по лестницам.

Речь идет даже о тех случаях, когда больные перенесли операцию на сердце. Подъем по ступеням способствует скорейшему восстановлению организма. Разумеется, при этом нужно знать меру и не перенапрягаться.

Как физическое упражнение, подъем по лестнице не имеет себе равных, отмечают эксперты. Это гораздо лучше, чем бег или ходьба. Современному человеку стоит помнить об этом. Тем более, что лестницы сегодня в городах можно найти буквально на каждом шагу. Достаточно зайти в первую попавшуюся многоэтажку. Упражняйтесь и будьте здоровы!



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