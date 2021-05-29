Китайский блогер рассказал, как превратить чеснок в лекарство

Чеснок часто используется в кулинарии, но это растение может и негативно отразиться на здоровье. Чрезмерное увлечение таким продуктом сказывается на работе печени и раздражает желудочно-кишечный тракт.

Автор китайского блога Sohu сообщает, что чеснок используется не только как приправа, но и как лекарственный препарат из-за содержания в нем аллицина. Для получения такого органического соединения нужно есть чеснок нарезанным, раздавленным, измельченным, но только не в сыром виде. В чесноке много белка, олигосахаридов, полисахаридов, минералов и сульфидов. Целебных особенностей растению добавляет и уксус, который не влияет на эффективность аллицина.

Но китайские медики отмечают, что если есть много чеснока, то это может принести вред глазам. Людям с глазными проблемами нужно с осторожностью принимать лекарства китайской медицины. Не есть продукт во время лечения, чтобы тот не влиял на действенность препаратов. Также употребление большого количества чеснока ведет к раздражению слизистой оболочки желудка, усиливает симптоматику болезней печени, хоть растение и имеет антибактериальные и противовирусные действия.

Источник: inosmi.ru