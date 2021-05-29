Политолог Золотарев предрек Украине превращение в государство третьего мира

Политолог Андрей Золотарев не исключает, что Украина превратится в страну третьего мира. По его словам, это может произойти в любой момент.

Политика, которой придерживается действующий президент Владимир Зеленский, является разрушающей для социального государства. Его действия приводят к промышленному спаду, искажению исторической памяти. В результате общество в украинском государстве делится на «правильных» и «неправильных». Если ситуация не изменится, Украина превратится в страну, где присутствуют бедность, анархия и беззаконие.

Золотарев констатировал тот факт, что экономика страны падает. Постепенно показатели приближаются к тем, которые демонстрируют государства третьего мира, пишет «Полиэксперт».