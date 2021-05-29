 

Ученые рассказали о нежелательности употребления напитков из жестяных банок

29.05.2021, 15:20, Разное
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Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы безопасности напитков, поставляемых потребителю в жестяных банках. Выяснилось, что употребление данного компонента пищевого рациона из тары, изготовленной из жести, может повлечь за собой серьезные заболевания.
Отправной точкой исследования послужило убеждение очень большой части любителей разных напитков в том, что жестяная банка является абсолютно безвредной емкостью, использование которой в качестве тары не оказывает влияния на химический состав наполняющих её жидкостей. Однако исследователи в ходе проведенного исследования обнаружили, что в упомянутых сосудах содержится в повышенной концентрации бисфенол А, используемый для защиты банок от инфекций и загрязнений в процессе их производства. В частности, анализы мочи людей, регулярно употребляющих разные напитки из “жестянок”, продемонстрировали наличие в их организме упомянутого вещества в объеме, на 1600 % превышающем допускаемый.

После проведения мониторинга динамики развития здоровья участников исследования оказалось, что присутствие бисфенола А периодически провоцирует у них повышенный уровень артериального давления. Резюмируя, медики подчеркнули, что употребление напитков из жестяных банок весьма негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, а при наличии сопутствующих заболеваний даже способно увеличить риск серьезных осложнений.

Источник: www.medikforum.ru



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