Минкульт включил еще семь российских деятелей в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

В перечень включены актриса Вера Алентова, актер Евгений Александров, джазовый пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Павел Окунь, основатель кинокомпании “Таврида Фильм” Одиссей Пипия и певица Эльвира Тугушева, известная как Elvira T.

Им запрещен въезд на территорию Украины.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

По состоянию на 29 мая в список включены 199 человек. С 2015 года из него исключили четыре человека.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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