Украина первой из стран – партнеров НАТО получит обновленный пакет целей партнерства c Альянсом – Минобороны

Отмечается, что обсуждение пакета целей партнерства состоялось 28 мая во время заседания комитета по партнерствам и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил с Украиной.

В обновленном пакете приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе “Партнерство ради мира”, операциях и миссиях Альянса.

Также цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности Украины, в частности проекты оборонной реформы.

Представители стран Альянса отметили прогресс оборонной реформы в Украине и усилия Киева для приближения к стандартам и принципам НАТО, говорится в сообщении Минобороны.

“Все выступающие выразили неоспоримую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и евроатлантических стремлений нашего государства”, – подчеркнули в министерстве.

Делегации Украины и НАТО направили документ на рассмотрение Североатлантического совета для согласования.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Саммит НАТО запланирован 14 июня 2021 года. 3 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что на этой встрече будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в НАТО.

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