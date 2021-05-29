Крымскотатарского активиста оштрафовали за “недоносительство” – “Крымская солидарность”

“С данным решением я не согласен и считаю это давлением не только на меня, но и на весь народ”, – сказал Умеров.

Так называемое ФСБ Крыма обвиняет активиста в общении через соцсеть “ВКонтакте” с аккаунтом, якобы принадлежащему Умиджону Дададжонову, который, по мнению спецслужб, принимал участие в боевых действиях в Ираке. Они утверждают, что Умеров знал об этом и не обратился в правоохранительные органы.

Понятой, принимавший участие при обыске, заявлял в суде, что Умеров не общался с подозрительным аккаунтом, владельцем которого, по версии ФСБ, является Дададжонов, и даже удалял сообщения.

В “Крымской солидарности” отметили, что аналогичные дела были открыты против еще нескольких крымских татар, двоих из них уже признали виновными и оштрафовали.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

22 апреля 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Россия преследует по политическим мотивам 133 гражданина Украины.

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