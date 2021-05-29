 

Экс-советник президента США предрек Байдену провал на переговорах с Путиным

29.05.2021, 14:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как заявил экс-советник президента Соединённых Штатов Джон Болтон, на предстоящем саммите в Швейцарии президенту США Джо Байдену предстоит вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который “всегда самый подготовленный лидер в комнате”.

Болтон отметил, что знает Путина уже 20 лет, и на его памяти российский лидер всегда очень тщательно готовился к встречам подобного уровня. Кроме того, по словам экс-советника, хозяина Кремля отличает очень агрессивная манера ведения переговоров, с которой Байдену также предстоит как-то справляться. Болтон объяснил это тем, что Путин всегда знает, “в чём интерес России”.Бывший советник главы Белого дома подчеркнул, что для нынешнего президента США важно будет показать, что он «полностью контролирует свои возможности», то есть не зависит от помощников и советников. Потому что в том, что у Владимира Путина в этом плане всё под контролем нет никаких сомнений.Болтон рассказал, что в США сейчас много обсуждают способность Джо Байдена справляться со своими обязанностями. Поэтому с этой точки зрения саммит в Швейцарии для него — “встреча с очень высокими ставками”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Прилучный привез детей к Муцениеце после отпуска с Карпович

24.07 / Актер из “Остаться в живых” Дэниэл Дэ Ким шокировал поклонников: Совсем не стареет

19.02 / Певец Сергей Лазарев показал обручальное кольцо

11.03 / Слава и трагедия Георгия Юматова: Взял вину за убийство на себя

02.05 / Мнение: Уход

09.10 / Мнение: Дальние подступы, ближние рубежи

18.03 / Мнение: Направления развития ПТРК

18.02 / Подборка новостей из Северной Кореи

16.09 / Ученые выявили указывающие на проблемы с сердцем неожиданные симптомы

20.01 / Венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российской вакцины “Спутник V”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика