В «Единой России» не получили заявление Поклонской о снятии с праймериз

Федеральный и региональный комитеты «Единой России» не получали заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что она снимает свою кандидатуру с предварительного голосования, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Перминов сообщил, что «заявление в региональный или федеральный организационный комитет от Натальи Поклонской не поступало», передает ТАСС.

«Мы видели публичное заявление. Иных нет в нашем распоряжении», – добавил он.

Перминов подчеркнул, что процедура как выдвижения для участия в предварительном голосовании, так и отказа от участия имеет жесткий регламент. Это сделано, чтобы исключить нарушения прав участников и «субъективный фактор принятия подобных решений».

Кроме того, он напомнил о праве каждого кандидата, представленного в бюллетене, отказаться от своей победы. В этом случае место выбывшего кандидата займет тот, кто находился ниже него в рейтинге.

Ранее Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «в связи с новой работой».

Напомним, выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронной форме по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

В субботу, 29 мая, стало известно, что на праймериз «Единой России» зарегистрировались более 7,5 млн человек.