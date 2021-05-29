Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Праге

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29.05.2021, 14:24, Новости дня
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Первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников выехала из российского посольства в Праге в рамках сокращения персонала дипмиссии.

Сотрудники дипмиссии покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала посольства РФ в Праге и чешского посольства в Москве – до семи дипломатов и 25 административно-технических работников.

Специально прибывший из Москвы за отъезжающими самолет Ил-96 вылетит из Праги в 14.30 (15.30 мск). Вторая группа дипломатов и техработников вылетит в Москву в понедельник, 31 мая, передает РИА «Новости».

В общей сложности, по данным МИД России, к 31 мая численность персонала российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве – на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.



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