 

Крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Тульской области

29.05.2021, 14:24, Новости дня
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В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали, среди них – четверо детей, сообщили в региональном управлении МВД.

«На 233-м км автодороги М2 «Крым» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, микроавтобус марки «Ситроен – Джампер», двигаясь в направлении города Орел, совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем марки «MAN» с полуприцепом, после чего микроавтобус столкнулся с автомобилем «Шевроле – Круз», – говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения один человек погиб, еще восемь госпитализированы, среди них четверо детей.

Ранее жертвами ДТП с лесовозом в Ленинградской области стали трое человек, погиб ребенок и двое взрослых.



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