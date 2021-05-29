 

Российские медики рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19

29.05.2021, 14:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский медик, завлабораторией “Хадасса Москва” Любовь Станкевич недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила об особенностях, которыми обладает вакцинация от COVID-19 беременных женщин. По убеждению специалиста, при реализации упомянутого мероприятия необходим особый подход.
Как объяснила эксперт, вакцинация женщин, готовящихся стать матерями, должна стать частью общей концепции в ходе этапов приготовлений к беременности и осуществляться в плановом режиме. “По завершении клинических испытаний, доказывающих безопасность вакцины, вакцинация беременных должна быть, на мой взгляд, не рутинной, а рассматриваться как мера в особых обстоятельствах”, – отметила Любовь Станкевич.

Озвученную позицию своей коллеги поддержал и главный врач клиник “К+31” Борис Чурадзе. Руководитель особенно подчеркнул важность защиты от SARS-CoV-2, которая должна быть обеспечена беременным женщинам и роженицам, ведь, как показывает опыт, эта категория жителей страны также может быть подвержена тяжелому течению болезни. В то же время, по мнению эксперта, вакцинация всех групп населения обусловит наступление принципиального перелома в борьбе с пандемией. Об этом пишет newinform.com.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Переболевший коронавирусом Стас Пьеха рассказал о том, что ему помогло справиться

09.05 / Врач Колотильщиков назвал основные симптомы острого панкреатита

13.11 / Мнение: Не бойцы

21.08 / Мнение: Кто такая Камала Харрис

25.11 / Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза

02.02 / В России выбрали лучший автомобиль 2020 года из новинок

27.07 / Российские медики считают, что ординатура должна оплачиваться – опрос

10.11 / Испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановили после смерти участника

04.08 / Головин из “Кадетства” вышел в свет с новой возлюбленной

19.07 / Еще две истории о пришельцах в магазинах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика