Российские медики рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19

Российский медик, завлабораторией “Хадасса Москва” Любовь Станкевич недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила об особенностях, которыми обладает вакцинация от COVID-19 беременных женщин. По убеждению специалиста, при реализации упомянутого мероприятия необходим особый подход.

Как объяснила эксперт, вакцинация женщин, готовящихся стать матерями, должна стать частью общей концепции в ходе этапов приготовлений к беременности и осуществляться в плановом режиме. “По завершении клинических испытаний, доказывающих безопасность вакцины, вакцинация беременных должна быть, на мой взгляд, не рутинной, а рассматриваться как мера в особых обстоятельствах”, – отметила Любовь Станкевич.

Озвученную позицию своей коллеги поддержал и главный врач клиник “К+31” Борис Чурадзе. Руководитель особенно подчеркнул важность защиты от SARS-CoV-2, которая должна быть обеспечена беременным женщинам и роженицам, ведь, как показывает опыт, эта категория жителей страны также может быть подвержена тяжелому течению болезни. В то же время, по мнению эксперта, вакцинация всех групп населения обусловит наступление принципиального перелома в борьбе с пандемией. Об этом пишет newinform.com.