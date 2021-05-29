 

В середине июня россияне увидят редкое солнечное затмение

29.05.2021, 14:22, Разное
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Россияне через две недели станут свидетелями редкого солнечного затмения в небе. Оно прогнозируется на 10 июня.
По словам ученых, в Москве Луна может перекрыть треть диаметра Солнца. Из-за этого последнее станет похожим по форме на надкушенное яблоко. В целом люди не должны ощутить каких-либо весомых изменений в полноте дневного света. О затмении они узнают только тогда, когда посмотрят на небо. Явление станет максимально ярким в половине третьего дня по столичному времени.

В Якутии в этот же день все желающие смогут увидеть уникальное кольцеообразное затмение. В данном случае Луна перекроет Солнце на 94%, пишет портал Newinform.



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