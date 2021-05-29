В середине июня россияне увидят редкое солнечное затмение

Россияне через две недели станут свидетелями редкого солнечного затмения в небе. Оно прогнозируется на 10 июня.

По словам ученых, в Москве Луна может перекрыть треть диаметра Солнца. Из-за этого последнее станет похожим по форме на надкушенное яблоко. В целом люди не должны ощутить каких-либо весомых изменений в полноте дневного света. О затмении они узнают только тогда, когда посмотрят на небо. Явление станет максимально ярким в половине третьего дня по столичному времени.

В Якутии в этот же день все желающие смогут увидеть уникальное кольцеообразное затмение. В данном случае Луна перекроет Солнце на 94%, пишет портал Newinform.