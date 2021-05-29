 

Ученые: Риск серьезной депрессии на 23% снижает подъем на час раньше

29.05.2021, 14:22, Разное
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Генетический опыт, который провели специалисты, доказывает, что подъем на час раньше уменьшает риски тяжелого депрессивного состояния на 23%. Детали работы опубликовали в издании JAMA Psychiatry.
Эксперты Университета Колорадо в Боулдере, Института Броуда Массачусетского технологического института и Гарварда изучали 840 000 добровольцев и обнаружили убедительные доказательства того, что хронотип – предрасположенность людей спать в конкретное время – оказывает влияние на риски депрессивного состояния. Это один из первых опытов, который позволил количественно дать оценку, мало или сколько преобразований нужно для влияния на здоровье психики.

После эпидемии люди отменяют удаленную работу, возобновляется очная работа школ, а в период карантина возникла направленность, которая привела к тому, что много людей стали засыпать позже, а потому результаты работы ученых имеют огромное значение. Если люди обычно ложатся спать в час ночи, а вместо этого стали засыпать в 00:00 и спать с одинаковой длительностью, они могут снизить риски на 23%, а если они станут спать в 23:00, то это уменьшит риски на 40%.

Источник: glas.ru



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