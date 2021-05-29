Кулеба заявил, что не поддерживает проведение в Минске переговоров по Донбассу

“Сейчас нет ни технических, ни логистических, ни политических условий, чтобы съезжаться в Минск и вести переговоры. Этот вопрос сейчас вообще не стоит на повестке дня по одной простой причине: все заседания проходят онлайн. Поэтому сейчас я вообще не вижу даже гипотетического сценария, чтобы можно было снова ехать в Минск, и я не поддерживаю идею продолжения этих переговоров именно в Минске. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос просто не будет нуждаться в решении”, – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

27 мая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, так как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. “Мы должны искать другую площадку. Какую – мы будем советоваться, предлагать, обращаться ко всем, в первую очередь в ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить”, – отметил он.

Кравчук не исключает, что место проведения переговоров ТКГ может быть перенесено в Швейцарию или Финляндию.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сейчас вопрос о переносе площадки для переговоров трехсторонней контактной группы обсуждается на уровне неформальных переговоров Кравчука с представителями ОБСЕ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступает против переноса из Минска площадки для переговоров трехсторонней контактной группы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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