“Пташка”. Луна презентовала клип на украиноязычную песню. Видео

Это первая украиноязычная работа исполнительницы. По словам Луны, мелодия вокала в припеве вдохновлена украинскими народными песнями. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила пресс-служба певицы.

“Я очень хорошо помню, как в один момент моя бабушка затягивала песню – и все гости мгновенно подхватывали мелодию”, – поделилась воспоминаниями Луна.

В ролике певица предстала в легких нарядах, украшенных перьями. Также в клипе рассказываются истории любви женщин и мужчин, их борьбы с внешними и внутренними обстоятельствами.

“Мне хотелось объединить в этом сингле мистику с нежностью, описать следующим образом момент “сейчас”, который является чем-то неуловимым. Пташка – аллегорический образ неуловимого “сейчас”, который в древнегреческой мифологии ассоциируется с фигурой Кайроса. Самый молодой бессмертный сын Зевса часто-густо воспринимался как бог счастливого момента. Песня “Пташка” – современный взгляд на украинскую электронную музыку. Трек полон нежности и красоты, научит вас летать сегодня”, – прокомментировала премьеру Луна.

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Видео: ЛУНА / YouTube

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