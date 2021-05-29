“Мы с Медведчуком открыли клубникопровод из России”. В соцсетях обсуждают поездку Порошенко на Донбасс

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2465415730259471

“ГОРДОН” приводит подборку шуток о визите нардепа на передовую.

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https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3974976329238526

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Армія.

Віра.

Мова….

Полуниця)))

— Ольга Иванова (@ivanova8883) May 28, 2021

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З’явилася відповідь чому саме сьогодні мультимільярдер поїхав на Донбас. Полуниця накінець подешевшала. pic.twitter.com/3WTi2DFFWK

— Апріорі правий (@aprioriprav) May 27, 2021

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https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3975550795847746

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Скоро, на полках магазинов всей страны. pic.twitter.com/tnQC6SOgGo

— БАНКОВАЯ (@BANKOVAYAukr) May 28, 2021

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Киевская Хунта и єё прєступлєния.

Полуниця така полуниця… * https://t.co/WvuG62gObJ pic.twitter.com/THs5GkAa9s

— Замполіт гістапо (@ZampolitGistapo) May 28, 2021

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https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3974694845933341

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