В Киеве начал работу центр вакцинации от COVID-19. Из 8 тыс. зарегистрированных согласились привиться 560 человек

Отмечается, что из 8 тыс. человек, зарегистрированных на вакцинацию в приложении или через сайт “Дія”, согласились прийти на прививку 560 человек.

В субботу в киевском центре работает 16 бригад, каждая из них имеет 100 флаконов препарата против коронавируса CoronaVac для прививания 1600 человек, столько же планируется привить и 30 мая.

Фото: Громадське радіо / Facebook

Фото: Громадське радіо / Facebook

Фото: Громадське радіо / Facebook

В Минздраве Украины сообщали, что приоритет для вакцинации в центрах будет предоставляться пожилым людям, зарегистрированным через “Дію”.

Однако по факту прививают людей любого возраста, которые имеют с собой паспорт, идентификационный код, мобильный телефон и копию декларации с семейным врачом, подчеркнуло “Громадське радіо”.

Центр вакцинации в Киеве будет работать только в выходные – прививать будут поочередно жителей разных районов столицы.

Контекст:

Открытие центра вакцинации от COVID-19 в Киеве анонсировал мэр Виталий Кличко. Он говорил, что 25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac – 20 640 доз будут использованы для прививок паралимпийцам, работникам санаторно-курортных учреждений и киевлянам, которые записались в лист ожидания через приложение “Дія”.

В Минздраве Украины сообщали, что в центрах массовой вакцинации населения против коронавируса нельзя будет выбрать вакцину. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, отметили в ведомстве. По выходным прививать будут только тех людей, которых на вакцинацию предварительно пригласили по телефону, добавили в Минздраве.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину, – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

С начала кампании по иммунизации от COVID-19 одну дозу вакцины получило более 1 млн человек, две дозы – 123 964. Всего сделано 1,13 млн прививок.

По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались почти 600 тыс. человек.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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