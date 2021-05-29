Журналист Иванов: Сенниченко два года подряд скрывает отдельные активы от декларирования и делает это сознательно

“Сенниченко задекларировал четыре квартиры, два автомобиля и 39,401 тыс. грн среднемесячной зарплаты в 2020 году. Согласно этим данным, доход Сенниченко за 2020-й составил 943,658 тыс. грн, из которых 472,816 тыс. – зарплата в Фонде госимущества, 470 тыс. грн – доход от отчуждения движимого имущества, 672 грн – страховые выплаты, 170 грн – проценты от вклада в “Райффайзен Банк Аваль”, – перечислил журналист.

Он отметил, что жена Сенниченко Леся Чмиль, “как это обычно бывает в семьях государственных чиновников”, – успешная бизнесвумен, она за год заработала 2,776 млн грн предпринимательской деятельностью.

“Какой именно – не указано, но окей. Также Леся задекларировала прибыль в сумме 2,196 тыс. грн процентов от вклада в “Райффайзен Банк Аваль”, 17 грн процентов от вклада в “Укрэксимбанке”, 24 грн процентов без указания источника. На банковских счетах жены Сенниченко лежат: $946 и €127 в “Укрэксимбанке”, 485,351 тыс. грн и $30,465 тыс. в “ПроКредит Банке”, 1,355 тыс. грн в Universal Bank, 35 грн в “Райффайзен Банк Аваль”. Сам Дмитрий Сенниченко задекларировал 118,614 тыс. грн на счету в “Укргазбанке”, 176 грн – в “ПриватБанке”, 7 грн – в “Райффайзен Банк Аваль”, – продолжил Иванов.

Он подсчитал, что общая сумма задекларированных на семью наличных в пересчете на гривну составляет не менее 8,5 млн грн.

“В 2019 году семья господина Сенниченко за один день приобрела в Обухове три квартиры общей стоимостью более 3 млн грн. При этом одну из квартир площадью почти 100 м², в которой она прописана вместе с родителями, госпожа Чмиль оценила в 16 грн. Тогда как земельный участок в Крыму (с. Семидворье близ Алушты) площадью около 1 тыс. м² – в 77 200 грн. Каким образом семья содержит земельный участок на оккупированной территории и куда платит налоги за пользование им, семья чиновника не рассказывает”, – подчеркнул автор блога.

Журналист утверждает, что в нынешней декларации Сенниченко продолжает указывать объективно заниженную цену на приобретенные его женой Лесей в 2016 году в “Карнеги Тауэр” офис и гараж.

“Ранее СМИ писали о возможной покупке семьей чиновника элитной недвижимости по заниженным в восемь раз ценам. Реакции от антикоррупционных органов на данные факты пока нет, как и объяснений со стороны Сенниченко. Также Дмитрий Сенниченко скрывает отдельные активы от декларирования и, судя по тому, что это продолжается уже два года подряд, делает это сознательно. В частности, в декларации Сенниченко отсутствуют данные о том, что он является владельцем ООО “Паркридж Украина Киев Сауз 2″ (код ЕГРПОУ 35647991). Так же председатель Фонда госимущества не указал наличие у жены ФЛП Чмиль Леся Борисовна с чрезвычайно широким спектром КВЭД. Можно предположить, что именно благодаря этому ФЛП ей удалось заработать указанные выше 2,7 млн грн”, – отметил Иванов.

По его данным, Сенниченко также не указал информацию о председательстве в объединении совладельцев многоквартирного дома.

“Как будто семейную тайну чиновничья семья оберегает от декларирования и председательство в ОСМД “Наш дом” (код ЕГРПОУ 32828718). Дмитрий Сенниченко возглавлял его как минимум с 2004-го по февраль 2020 года, после чего этот пост заняла жена – Леся Чмиль. Однако при заполнении деклараций Лесей Чмиль в 2016 году, когда она работала в Министерстве экономического развития и торговли Украины, она ничего об этом не указывала, как позже и сам Сенниченко”, – заявил журналист.

Он сделал вывод, что в декларации чиновника есть признаки преступления.

“Такие действия Сенниченко можно квалифицировать как преступление, предусмотренное ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации), а также как правонарушение, предусмотренное ст. 25 закона Украины “О предупреждении коррупции” (ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), что выглядит удивительно странным на фоне его заявлений о сотрудничестве с НАПК и НАБУ. Хотя, с учетом приведенных выше фактов, возможно, ему вскоре таки придется “сотрудничать” как с НАПК, так и с НАБУ”, – заключил Сергей Иванов.

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