 

Принт, фасон, экологичность: на что обратить внимание при выборе купальника

29.05.2021, 13:46, Разное
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Елена Чеурина долгое время занималась моделингом, а в 2019 году запустила собственную марку купальников. Акцент сделала на экологичность: ее бренд Ozero Swimwear поддерживает вторичное производство, модели создаются из ткани на основе переработанного пластика. Марка поддерживает направление green fashion и 10% от прибыли фабрика бренда перечисляет организации по поддержке чистоты океана.

Какие еще купальники, помимо собственно спроектированных, она советует приобрести в преддверии лета и почему, Елена рассказала в блиц-опросе.

Peony

Что нравится: нежные цветочные принты, женственные модели, экологичный подход к ведению бизнеса

Мой выбор: купальник с рюшами на одно плечо

Peony

Matteau

Что нравится: минимализм, чистота линий, базовые цвета на каждый сезон, высокое качество

Мой выбор: лиф с треугольными чашечками и длинными бретелями, плавки с высокой посадкой

Matteau

Solid & Striped


Что нравится: большой выбор с постоянно обновляющимся модельным рядом, доступная цена

Мой выбор: слитный купальник с принтом в виде морских звезд и ракушек

Solid & Striped

Zimmermann


Что нравится: уникальный дизайн с уникальными романистическими принтами, в таком купальнике точно будете выделяться из толпы

Мой выбор: слитный купальник из итальянской лайкры с бюстгальтером-балконетом

Zimmermann

Hunza G


Что нравится: приятная жатая ткань, узнаваемый дизайн, один размер подходит почти всем, любим знаменитостями во всем мире

Мой выбор: двухцветный купальник с серебряной отделкой в ​​виде кольца

Hunza G

Ganni

Что нравится: уникальный экологичный и этичный подход к ведению бизнеса, доступная цена, простой дизайн с изюминкой. Носить вещи бренда Ganni – значит всегда быть в тренде

Мой выбор: купальник с анималистичным принтом из переработанного полиамида

Ganni



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