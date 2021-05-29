Пицца будет не хуже, чем в пиццерии: кладем сыр сверху соуса и не только

Многие хозяйки любят готовить пиццу. Это быстрое и сытное блюдо. Однако оно не всегда получается вкусным из-за ошибок в приготовлении и неправильного расположения слоев продуктов. В статье мы поделимся несколькими секретами от профессиональных поваров, которые помогут вам приготовить пиццу не хуже, чем в кафе-пиццерии.

Кладем сыр сверху соуса

Перед размещением ингредиентов смажьте тесто томатным соусом. Этот продукт всегда нужно наносить в первую очередь.

Поверх томатного соуса расположите тертый сыр. Никогда не посыпайте этим продуктом другие ингредиенты. Он должен находиться в самой нижней части пиццы. Во время плавления сыр образует слой, предотвращающий испарение влаги. Это делает пиццу эластичной, а начинку сочной.

Используем правильное тесто

Идеальное тесто для пиццы нежно прилипает к рукам. Но оно легко отслаивается, не оставляя следов на коже. Именно такой консистенции следует добиваться.

Расположение ингредиентов

Большое значение имеет расположение ингредиентов. Влажные продукты следует располагать вверху, а сухие – внизу. Если нарушить это правило, то тесто будет намокать во время приготовления. Это связано с выделением воды из влажных ингредиентов (например, из помидоров).

Подходящая мука

Для пиццы используют муку тонкого помола из мягких сортов пшеницы. Иногда в тесто добавляют немного муки или крупки из твердых сортов.

Наша обычная мука, которая продается в магазинах, тоже из мягких сортов. Она вполне подходит для приготовления пиццы. Не следует делать тесто из продукта грубого помола, это отрицательно скажется на текстуре.

Используем пекарский камень

Если вы хотите приготовить изумительно вкусную пиццу, то используйте пекарский камень для выпечки. Это приспособление представляет собой плитку из глины или натурального минерала. Оно превращает обычную духовку в русскую печь.

Пекарский камень способствует выравниванию температуры в духовом шкафу. Благодаря этому изделия из дрожжевого теста не трескаются и идеально пропекаются.

Заключение

Пицца – несложное в приготовлении блюдо. Но чтобы она получилась вкусной, нужно знать некоторые тонкости. Очень важно приготовить правильное тесто и удачно расположить слои продуктов.