В ледниках Гренландии обнаружена ртуть

Ученые предупредили еще об одной опасности, возникающей в результате таяния ледников в Гренландии. Как оказалось, льды огромного арктического острова содержат большую концентрацию ртути.

Теперь представители науки опасаются, что опасный металл попадет в пищевую цепочку. Ртуть была обнаружена после того, как группа исследователей в очередной раз взяла пробы из двух фьордов и трех рек, берущих начало из ледников Гренландии.

Ранее концентрация ртути составляла здесь от одного до десяти нг на литр. Но сейчас этот показатель превысил отметку 150 нг ртути на литр. Впрочем, и это оказалось не пределом. В так называемой ледяной мукой, переносимой ртутной водой, ртути оказалось 2 тысячи нг на литр!