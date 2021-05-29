 

В Китае побили рекорд по удержанию плазмы

29.05.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Китая проводили очередной эксперимент по термоядерному синтезу и сумели установить рекорд, существенно превысив показатели предыдущего лучшего достижения в данной сфере.

Разогретую до 120 млн градусов по Цельсию плазму они сумели удерживать в стабильном состоянии на протяжение 101 секунды! Для сравнения: до сих пор рекордом было удержание плазмы всего на 20 секунд при температуре сто миллионов градусов. Его установили примерно три года назад физики из Южной Кореи.

Напомним, что исследования в области термоядерных реакций считаются важнейшими для получения неограниченного количества дешевой энергии. На самом деле, ученые создают искусственное солнце в прямом смысле слова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества

14.08 / Белорусские пограничники объяснили патрулирование улиц в Бресте

15.09 / Участник шоу “Танцы со звездами” Мельник публично ответил Кухар на критику в свой адрес

08.11 / Названа сумма за участие в «революционном митинге» Саакашвили в Грузии

26.06 / Суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам условно и штрафу. Его признали виновным в мошенничестве

26.02 / Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси

29.10 / Избитых родителями детей доставили в больницу Москвы

09.01 / Папу Римского поразили беспорядки в Вашингтоне

10.05 / Витренко сравнил корпоративную реформу “Нафтогазу” с маленьким ребенком

23.02 / При пожаре в Новосибирске погибли трое детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика