В Китае побили рекорд по удержанию плазмы

Ученые из Китая проводили очередной эксперимент по термоядерному синтезу и сумели установить рекорд, существенно превысив показатели предыдущего лучшего достижения в данной сфере.

Разогретую до 120 млн градусов по Цельсию плазму они сумели удерживать в стабильном состоянии на протяжение 101 секунды! Для сравнения: до сих пор рекордом было удержание плазмы всего на 20 секунд при температуре сто миллионов градусов. Его установили примерно три года назад физики из Южной Кореи.

Напомним, что исследования в области термоядерных реакций считаются важнейшими для получения неограниченного количества дешевой энергии. На самом деле, ученые создают искусственное солнце в прямом смысле слова.