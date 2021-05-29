Росприроднадзор зафиксировал масляное пятно в Черном море у Туапсе

Масляное пятно площадью 30 на 150 метров вновь зафиксировано в Черном море неподалеку от Туапсе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Радионова сообщила в Instagram, что ведомство зафиксировало «радужную пленку полосой 30 на 150 метров».

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Публикация от Светлана Радионова (@_svetlana__radionova_)

В данный момент «ее обрабатывают сорбентом», отбираются пробы, эксперты следят за устранением последствий.

«Нарушитель до сих пор не найден», – добавила она.

Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в море.