Росприроднадзор зафиксировал масляное пятно в Черном море у Туапсе
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Масляное пятно площадью 30 на 150 метров вновь зафиксировано в Черном море неподалеку от Туапсе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Радионова сообщила в Instagram, что ведомство зафиксировало «радужную пленку полосой 30 на 150 метров».
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В данный момент «ее обрабатывают сорбентом», отбираются пробы, эксперты следят за устранением последствий.
«Нарушитель до сих пор не найден», – добавила она.
Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в море.
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