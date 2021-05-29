Агата Муцениеце рассказала о переживаниях своих детей по поводу развода: “Я сделала им больно”

Популярная актриса Агата Муцениеце в эфире своего YouTube-шоу “Честный развод” поделилась со своим гостем, актером Алексеем Барабашем, подробностями личной жизни. В частности, знаменитость пояснила о том, как наследники переживают её развод с экс-супругом.

Артистка прожила в браке со своим коллегой Павлом Прилучным почти девять лет, однако в начале лета прошлого года звездная пара рассталась. Развод супругов был довольно эпатажным и сопровождался немалым резонансом среди широкой публики, связанным с темой домашнего насилия. Стоит отметить, в браке у Муцениеце и Прилучного родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Поначалу, как упомянула телезвезда, наследники пытались не терять самообладания и вести себя спокойно, однако, как выяснилось, тоска детей по отцу со временем лишь усиливалась, и в последнее время она стала приобретать открытый характер.

“Они говорят: “Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?” А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго… Развод неизбежен, если два человека не могут оставаться вместе. Драться и ругаться нет смысла”, – эмоционально описала ситуацию Агата Муцениеце.

Далее она попросила собеседника порекомендовать ей такой способ поведения, чтобы дети, а особенно пятилетняя дочь, сильно не переживали. Об этом пишет Teleprogramma.pro.