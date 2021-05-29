 

Дочь Юлии Началовой выступит в Сочи на престижном музыкальном конкурсе

29.05.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дочь покойной российской певицы Юлии Началовой выступит в Сочи на престижном музыкальном конкурсе. 14-летняя Вера Алдонина имеет неплохие вокальные данные, поэтому не исключается, что она решит пойти по стопам матери.
Конкурс состоится этим летом. У дочери Юлии Началовой будет возможность не только выступить на сцене, но и отдохнуть на морском побережье. Также на каникулах Вера Алдонина понемногу побудет в гостях у обеих бабушек. Она отправится в Ялту и Воронеж.

После смерти Юлии Началовой ее единственная дочь осталась жить с бабушкой и дедушкой. Родители покойной артистки возят девочку в школу и на различные кружки. Время от времени Вера Алдонина приезжает в гости к своему отцу Евгению, пишет портал «Телепрограмма».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.02 / Мнение: Конец глупого и позорного дела

10.12 / В гостях у Карли Клосс и Джошуа Кушнера: экскурсия по новой вилле пары в Майами

15.08 / Конгрессмены планируют отменить действие первой поправки в Конституции для белых

14.03 / Разговорчики в миру

23.09 / Мнение: Навальный отравился назло Путину?

13.01 / Милонов предложил принудительно надевать на проблемных подростков антисуицидальные ошейники

22.03 / «Приглашала меня на свидание»: Вера Сотникова вспомнила историю о домогательствах актрисы

08.07 / Украинка превратила себя в «инопланетянку»

13.11 / Мнение: Каждый день забирается на березу, чтобы попасть в универ

19.08 / ЭКСКЛЮЗИВ-Китай наращивает закупки нефти у США перед обзором торговой сделки — источники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика