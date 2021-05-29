Дочь Юлии Началовой выступит в Сочи на престижном музыкальном конкурсе

Дочь покойной российской певицы Юлии Началовой выступит в Сочи на престижном музыкальном конкурсе. 14-летняя Вера Алдонина имеет неплохие вокальные данные, поэтому не исключается, что она решит пойти по стопам матери.

Конкурс состоится этим летом. У дочери Юлии Началовой будет возможность не только выступить на сцене, но и отдохнуть на морском побережье. Также на каникулах Вера Алдонина понемногу побудет в гостях у обеих бабушек. Она отправится в Ялту и Воронеж.

После смерти Юлии Началовой ее единственная дочь осталась жить с бабушкой и дедушкой. Родители покойной артистки возят девочку в школу и на различные кружки. Время от времени Вера Алдонина приезжает в гости к своему отцу Евгению, пишет портал «Телепрограмма».