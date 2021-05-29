Ольга Бузова пожаловалась на дороговизну ремонта в новой квартире

Ведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась на дороговизну ремонта, который продолжается в ее новой квартире. Собственным жильем в Москве теледива обзавелась в 2019 году. За элитную недвижимость знаменитость отдала 120 миллионов рублей.

Пока Ольга Бузова живет на съемной квартире, а в своем жилье делает ремонт. Артистка пока не называет сумму своих затрат, но с журналистами все-таки поделилась некоторыми деталями процесса. В целом экс-ведущая проекта «Дом-2» не любит говорить о деньгах, особенно когда люди во всем мире переживают как экономический, так и эмоциональный кризис.

Ремонт в квартире ей обходится дорого, поскольку там имеется настоящий мрамор. Также она пояснила о своем платье, в котором пришла на одну из последних премий. Наряд ей шили на заказ, Бузова считает его бесценным. В частности, использовалась ручная вышивка, дорогое кружево, стразы Swarovski.

Для завершения образа Бузова выбрала кольцо Van Cleef, сережки Tiffany & Co, туфли Stuart Weitzman. Общая стоимость всех вещей составила более двух миллионов рублей.

Внимание зрителей привлекло кольцо, сверкающее на пальце Бузовой. Ей его преподнес экс-избранник Давид Манукян. Блогеру подарок для возлюбленной обошелся в 800 тысяч рублей.

Источник: www.starhit.ru