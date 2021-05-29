 

Полиция сообщила о разоблачении бывшего боевика “ЛНР” в Луганской области

29.05.2021, 13:24, Новости дня
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“Полицейские разоблачили 24-летнего жителя Северодонецка, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании “Заря” так называемой “ЛНР”. Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой “ЛНР”, где занимал должность заместителя командира взвода батальона “Заря”, который дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске. По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и вступил в другой батальон боевиков – “Брянка СССР”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина получал “зарплату” в размере 15 тыс. руб. (около 5600 грн), но “разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ”.

Позже он вернулся в Северодонецк.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), мужчине сообщили о подозрении. В полиции отметили, что следователи в ближайшее время направят обвинительный акт в суд.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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