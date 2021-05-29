 

Оккупанты стреляли в сторону Пивничного из ПТРК – украинская сторона СЦКК

29.05.2021, 13:24, Новости дня
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“Со стороны шахты Гагарина в оккупированной Горловке был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничное. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты “Северная”. Маркировка на остатках ракеты в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в решении агрессии и совершении преступлений против Украины”, – говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК уведомила об обстреле специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

В СЦКК подчеркнули, что Украина придерживается режима прекращения огня на Донбассе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1127353361090612

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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