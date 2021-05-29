Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной, но есть условие

По словам Гурьянова, в декабре прошлого года Украина де-факто ввела пошлину на отдельные позиции белорусской металлопродукции, а в мае 2021-го – в отношении колесной техники. Помимо этого, как подчеркнул первый замглавы МИД, в отношении Беларуси действуют восемь антидемпинговых и спецзащитных мер Украины – на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания.

“Мы анализировали и приняли меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины, путем введения дополнительного контроля, причем на временной основе, – отметил Гурьянов. – Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей”.

Первый замглавы МИД добавил, что решение о введении режима индивидуального лицензирования ряда украинских товаров не связано с обострением отношений между Минском и Киевом, в частности – “с авиационными вопросами”.

20 апреля во время встречи с народным депутатом Украины Евгением Шевченко считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко говорил, что насторожен “антидемпинговыми разборками”, которые вылились в фактический запрет на поставку белорусских товаров в Украину примерно на $300 млн. При этом Лукашенко пригрозил Киеву ответными мерами. Видео встречи опубликовало в YouTube БЕЛТА.

Контекст:

Совет министров Беларуси 26 мая принял постановление №292 о лицензировании ряда украинских товаров “в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли”, его текст цитирует портал TUT.BY. Так, с 6 июня на шесть месяцев вводятся разовые лицензии на ввоз из Украины шоколада, кондитерских изделий, соков, пива, ДСП и ДВП, туалетной бумаги, керамической плитки, ампул, стиральных машин и другой продукции.

В Украине действия правительства Беларуси назвали “необоснованными и дискриминационными”. Заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка отметил в Facebook 28 мая, что “режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь”.

Отношения Киева и Минска испортились после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

12 августа прошлого года Офис генерального прокурора Украины обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче задержанных под Минском 28 представителей частной военной компании “Вагнер” (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. Однако 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Из-за этого решения Министерство иностранных дел Украины 17 августа впервые в истории отношений с Беларусью вызвало для консультаций в Киев посла в Минске Игоря Кизима.

26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а 28 мая запретила белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Решение было принято в связи с ситуацией, сложившейся 23 мая во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины – Вильнюс, и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров. После принудительной посадки самолета в аэропорту Минска (якобы из-за минирования) белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

В конце мая, по информации экспертов, Беларусь приостановила поставки бензина марки А-95 в Украину.

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