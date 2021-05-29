“Секси, как всегда”, “Ох, какие ножки”. 47-летняя Королева позировала в откровенном платье
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“По курсу выходные!” – написала она.
Певица запечатлена сидящей, выставив на передний план голые бедра и колени.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Секси, как всегда”, – написал ke.nt4651.
“Ох, какие ножки”, – отметил boxing_06r.
“Сказочный фотошоп”, – заявила ludmilakuzmenko809.
Контекст:
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году она уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.
Королева замужем за стриптизером Сергеем Глушко, от которого в 2002 году родила сына Архипа.
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