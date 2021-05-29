 

“Секси, как всегда”, “Ох, какие ножки”. 47-летняя Королева позировала в откровенном платье

29.05.2021, 13:24, Новости дня
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“По курсу выходные!” – написала она.

Певица запечатлена сидящей, выставив на передний план голые бедра и колени.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики отреагировали на пост.

“Секси, как всегда”, – написал ke.nt4651.

“Ох, какие ножки”, – отметил boxing_06r.

“Сказочный фотошоп”, – заявила ludmilakuzmenko809.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году она уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Королева замужем за стриптизером Сергеем Глушко, от которого в 2002 году родила сына Архипа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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