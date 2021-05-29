В Турции нашли тело одесской туристки, которая пропала в начале мая

Информации о женщине не было в течение 26 дней.

42-летняя Кривошея прибыла в Турцию 1 мая. Она поднялась на гору Гейиксивриси на высоте 1715 метров. 2 мая она отправила сообщение матери: “Я на вершине”, после чего перестала выходить на связь.

Тело женщины-альпиниста было обнаружила авиация. Спасатели предполагают, что она упала с крутых обрывов у вершины и разбилась.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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