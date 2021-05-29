 

В Турции нашли тело одесской туристки, которая пропала в начале мая

29.05.2021, 13:24, Новости дня
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Информации о женщине не было в течение 26 дней. 

42-летняя Кривошея прибыла в Турцию 1 мая. Она поднялась на гору Гейиксивриси на высоте 1715 метров. 2 мая она отправила сообщение матери: “Я на вершине”, после чего перестала выходить на связь.

Тело женщины-альпиниста было обнаружила авиация. Спасатели предполагают, что она упала с крутых обрывов у вершины и разбилась.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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