Дава и «кубики» – Личное мнение

Дава то ли срезал, то ли отсосал с пуза жир.



Фото: Соцсети

Даже я растерялась. Не могу понять: у кого красота в области пупка, в прямом смысле этого слова, страшнее — ненатуральная у Давы или натуральная у Голеньки.

Сам-то Дава гордится «кубиками», которыми его обеспечил пластический хирург. Радуется своему новому прессу, как дурак — фантикам. А чему радуется, собственно? Тому, что встал на один уровень с Оксаной Самойловой?

«Кубики» — некрасивые: натужные какие-то. Видно, что ненастоящие. И нижняя часть живота — тоже некрасивая: мягкая, дебелая, как у поповской дочки из сказки.

Вот у Бузовой всё гармонично: живот усох сам. Вышло, конечно, не то чтобы сексуально: не как у моделей на подиуме, а, скорее, как у древних бабок в общественной бане.

И, тем не менее: у Голеньки — верхняя и нижняя части живота находятся в одинаковом (пусть и немного безобразном) состоянии, а её нависающая над краем юбки дряблая кожа соответствует образу жизни и гастрольному райдеру со включёнными туда напитками.

У Давы же — всё вразнобой.

Его пресс вызывает у меня такие же ассоциации, что и лицо недорогой девки.

Отпилила такая девушка родом из зассанной подворотни себе шнобель по золотому стандарту Эскортограма, но не учла, что её микроскопическая узкая кнопка совершенно не вяжется с широкой лопатой морды. Вкачала стакан геля в губы, но не подумала, что теперь её нос в профиль стал короче выпирающего развалившегося чебурека.

Вот и Дава тоже не подумал: «кубики» себе настругал, но очевидное во внимание не принял: пресс «стиральная доска» должен идти в совокупности с сухой нижней частью живота и с заострённым лицом, но никак не с сытым пряником по циркулю и бурдюком сала над жирным лобком.

Я сейчас на пальцах объяснила, почему живот Давы выглядит, по меньшей мере, странно.

Вы так анализировать не будете, но беглого взгляда на эти «кубики» вам будет достаточно для того, чтобы сделать вывод: с ними — явно что-то не так. Некрасиво.

Вроде, и «кубики» есть, а пресса нет. Ерунда какая-то.

Впрочем, будущей коллеге Давы с поляны лобкового места такое нравится. Ну, потому что сама уфотошопливает себя по тем же стандартам:



Жду тебя милый Дава, как ждала Терёхина. Фото: Соцсети

У людей со вкусом же эти странные преображения вызывают ступор. Как, впрочем, и на почти всякую сделанную в подвале красоту: вроде, всё — по стандарту, но что-то не то. Профиль «под Джоли», но вышла почему-то не Джоли, а девка, приехавшая сосать.

Согласны? Что вызывает у вас фотография Давы?

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