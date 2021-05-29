Жизнь в Советском Союзе была безрадостна и трудна. Миллионы угрюмых людей в валяных брюках и кирзовых юбках каждый день вставали натощак к конвейеру снаряжать патронами магазины

Жизнь в Советском Союзе была безрадостна и трудна. Миллионы угрюмых людей в валяных брюках и кирзовых юбках каждый день чуть свет вставали натощак к конвейеру снаряжать патронами магазины. Тихие покорные дети сидели в детских садах в вольерах и ждали, когда воспитатели бросят жребий, кого, а главное, кем сегодня кормить. В школах преподавали только строевой шаг и метание урановых стержней, газеты выходили раз в месяц, книгу можно было купить, только сдав в макулатуру две других книги. Мне было 14 лет, когда я впервые увидел пирожное. Старое, высохшее, трофейное, еще из Германии, оно стояло в серванте у наших соседей по подвалу, его показывали гостям. Не хватало элементарных вещей, например, кепок, и очень многие мужчины ходили в платках и шалях из мешковины и рубероида. Единственным дозволенным партией развлечением был поход в Мавзолей, где живой тогда еще Ленин выступал со скетчами и рассказывал про международное положение. Поэтому сейчас, сидя в уютном американском фейсбуке в нормальных джинсах в хорошем кресле, я благодарен советскому народу за мужество и терпение, с которыми тридцать лет назад он выстоял в очереди за свободой.