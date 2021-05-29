 

Стартовали предзаказы на видеркарты Nvidia GeForce RTX 3060

29.05.2021, 12:36, Новости дня
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Новые версии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 появились в интернет-магазине Южной Кореи. Их особенность в наличии защиты от майнинга, отмечают специалисты. Устанавливая ее, производитель пытается преодолеть искусственный дефицит видеоускорителей, созданный именно теми покупателями, которые заняты добычей криптовалют.

Заказать устройства можно по цене, эквивалентной 962 американским долларам. Информация случайно просочилась сеть. Судя по всему, речь идет о тестовой продаже относительно небольшой партии, так как сам производитель ничего не сообщал об открытии продаж.

Также стало известно, что в компании Nvidia готовят на 31 мая официальную презентацию видеокарт GeForce RTX 3080. Чуть позже будут представлены 3070 Ti. Это должно случиться на мероприятии, которое запланировано на 10 июня.



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