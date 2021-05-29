 

Эксперты назвали пищевые привычки, убивающие печень

29.05.2021, 12:28, Разное
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Специалисты отмечают, что болезни печени взаимосвязаны с пищевыми привычками. Они выяснили, какая именно еда повышает риски серьезных повреждений органа.
Часто люди не заботятся о здоровье печени, пока доктор не говорит о серьезных диагнозах – заболевании желчных протоков, циррозе, жировой болезни, гемохроматозе, гепатите, болезни Вильсона. Печень важна для правильного функционирования всего организма, она участвует в регуляции обмена веществ и очищает кровоток от токсинов. Риски повреждения органа увеличиваются, если часто употреблять некоторые продукты. Врачи советуют уменьшить их в рационе и даже вообще исключить.

Жареная пища не приносит пользы печени, так как орган ответственный за расщепление жиров, превращая их в энергию, а употребление большого количества жирной еды перегружает его. В итоге возникает жировая болезнь, лечения от которой пока нет. Усиливает проблему и увлечение картошкой фри, что приведет к воспалению в долгосрочной перспективе. Далее появляется образование рубцевой ткани в печени – осложнение, которое все знают как цирроз.

Также вредны для органа насыщенные жиры, которых много в обработанном мясе, поэтому стоит избегать мясных лакомств. Самым губительным продуктом считается пепперони, где в 100 г имеется около 17,7 г насыщенных жиров, а это 89% суточной нормы.

Никакой пользы здоровью не приносят и взбитые сливки. В них довольно высокое содержание калорий, жиров и сахара. Эксперты рекомендуют отказаться от такого продукта, особенно если он сочетается с десертом и кофе.

Так как печень ответственна за фильтрование токсинов, то употребление спиртных напитков фактически «убивает» ее. Клетки погибают в момент каждой «обработки» алкоголя. При долгом периоде увлечения спиртными напитками происходят необратимые повреждения печени.

Усугубляют проблемы с органом и продукты животного происхождения, особенно сливочное масло. Эксперты не рекомендуют готовить на нем пищу, так как в таких случаях число вредных жиров увеличивается. К этому списку можно отнести пальмовое и кокосовое масло, говяжий жир.

Источник: ufatime.ru



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