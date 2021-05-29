 

Samsung в России начнет продажи двух новых моделей планшетов

29.05.2021, 12:28, Разное
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Компания Samsung в РФ начнет продажи двух новых моделей планшетов. Речь идет об устройствах Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite. Информация о старте продаж опубликована на официальном сайте южнокорейского производителя.
Первая модель относится к устройствам премиум-класса. Компания Samsung наделила ее большим дисплеем. Второй планшет относится к более бюджетным девайсам. Стоимость базовой модификации Galaxy Tab S7 составит 50 тысяч рублей. За эту сумму пользователь получит 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. 13 тысяч рублей придется заплатить за Galaxy Tab A7 Lite с 3/32 Гб памяти.

Galaxy Tab S7 FE получил 12,4-дюймовый TFT-дисплей. Работа осуществляется на базе восьмиядерного чипсета. Данное устройство можно будет приобрести в двух модификациях. Известно, что оно получило поддержку карт памяти microSD до 1 Тб, пишет портал Newinform.



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