Смартфон Oppo A16 начального уровня оснастят емким аккумулятором и ColorOS 11.1

Новый смартфон начального уровня готовит к выходу на международный рынок компания Oppo. A16 получит емкий аккумулятор и платформу Android 11 с фирменным интерфейсом ColorOS 11.1.

В интернете появилась информация о подготовке нового смартфона с доступным ценником китайским брендом Oppo. A16 появился в базах сразу нескольких регуляторных ведомств, что говорит о его скором выходе на международный рынок. Аппарат с кодовым номером CPH2269 уже есть в документации американской Федеральной комиссии по связи и ее аналогах в КНР, Сингапуре и Индии.

Главной особенностью нового смартфона станет его аккумуляторная батарея, ее объем составит 5 тысяч мА•ч. Для восполнения энергии накопителя предусмотрено зарядное устройство мощностью в 10 Ватт. Судя по схематическим чертежам, приложенным к регистрационной документации, в Oppo A16 установят многомодульный блок основной фото-видео-камеры. В нем совместят как минимум три объектива и вспышку, фронтальный же датчик разместят в отверстии в дисплее.

Сканер отпечатков пальцев, вероятно, вынесен на боковую грань, поскольку на тыльной крышке не заметно никаких элементов, похожих на дактилоскоп. За продуктивность и быстродействие в Oppo A16 отвечает однокристальная мобильная платформа производства MediaTek. Поддержки сетей пятого поколения аппарат не получит, ограничившись наличием модема 4G/LTE.

«С коробки» устройство снащено одиннадцатой генерацией операционной системы Android, дополненной фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Остальные подробности относительно новинки появятся позже. Стоимость девайса, скорее всего, не превысит 150-долларовой отметки.

Источник: 3dnews.ru