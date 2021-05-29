В миротворческих операциях ООН приняли участие более 42 тыс. украинских военных – Генштаб ВСУ

Хомчак отметил, что боевой опыт украинских воинов “делает их незаменимыми специалистами миротворческих миссий ООН”.

“Под руководством ООН сверхсложные задачи выполняет 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, а это 246 наших военнослужащих. Национальный персонал (всего 36 человек) в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах, как ДР Конго, Кипр, Косово, Молдова (Приднестровье), Мали, Республика Южный Судан и провинция Абьей” – подчеркнул Хомчак.

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Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя участников и ветеранов миротворческих операций ООН, отметил, что несмотря на агрессию со стороны РФ вклад Украины “в утверждение международной безопасности будет усиливаться и дальше”. Текст поздравления Зеленского опубликован на сайте президента Украины.

“Украинцы хорошо знают, насколько важной является задача по обеспечению устойчивого мира там, где продолжаются кровавые вооруженные конфликты и захвата чужих территорий. Несмотря на агрессию России против Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, мы остаемся преданными деятельности по поддержанию мира под эгидой ООН”, – подчеркнул глава государства.

Контекст:

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН.

Резолюция о провозглашении Международным днем миротворцев ООН 29 мая была внесена делегацией Украины и единогласно одобрена на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2002 года, отметили в Генштабе ВСУ.

Украина как одна из стран-основательниц ООН продолжает активно участвовать в деятельности организации. 18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

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