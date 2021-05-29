 

“Когда я делаю это – мне приятно!”. Брежнева совершила “субботний каминг-аут”

29.05.2021, 12:26, Новости дня
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“Субботний каминг-аут. Я не люблю расчесываться. Не в смысле физически. Когда я делаю это – мне приятно! Но я не люблю состояние, когда мои волосы слишком гладкие. Поэтому даже после процедур в салоне, как на видео – после окрашивания, я прошу просто высушить волосы. Не вытягивая, не укладывая”, – призналась она.

По словам певицы, она обожает состояние чистых объемных волос, в которых много воздуха.

“При этом, например, иногда хочу подстричься коротко – под каре, но рада, что это желание проходит. В общем, расчесываюсь один раз – перед мытьем головы хорошей расческой. Рада, что к такой мне уже привыкли. И сорри все, кого это бесит”, – написала она.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой, Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

22 октября 2015 года она вышла замуж за продюсера Константина Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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