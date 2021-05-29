Число случаев COVID-19 в мире приближается к 170 млн

За время пандемии в мире подтвердили 169 млн 470 тыс. случаев COVID-19, умерло 3,5 млн человек.

Лидерами по распространению заболевания являются

США (33,2 млн заболевших, 594 тыс. умерших);

Индия (27,7 млн. заболевших, 322,5 тыс. умерших);

Бразилия (16,4 млн заболевших, 459 тыс. умерших);

Франция (5,7 млн заболевших, 109,5 тыс. умерших);

Турция (5,2 млн заболевших, 47,1 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. По состоянию на 29 мая в стрене подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, умерло более 50 тыс. человек, выздоровело 2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—