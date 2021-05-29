Не нуждаются в уходе: 8 прекрасных цветов, которые превратят ваш сад в ароматный и красочный оазис

Многие владельцы дачных и приусадебных участков мечтают о том, чтобы их владения были похожи на волшебный сад, утопающий в цветах. Однако не у всех достаточно времени или опыта для разбивки и ухода за клумбой. Но не стоит отчаиваться, ведь есть цветы, которые требуют минимум внимания, а растут столь быстро и легко, что в кратчайшие сроки могут превратить участок в ароматный и красочный оазис.

Космея

Космея – это удивительное растение, которое относится к семейству сложноцветных. Ее цветки могут быть разной окраски – белые, красные, пурпурные, оранжевые или розовые. Цветет космея с июня по октябрь. Растение хорошо переносит жару и недостаток влаги. Особенно любит космея солнечные места, но и в тени может хорошо расти.

Пеларгония

В основном это растение выращивают в доме на подоконниках. Только в южных регионах, где температуры зимой не опускаются ниже нуля, их высаживают на клумбы. Цветут пеларгонии круглый год. Они создают целые цветочные “моря” самых разных оттенков. В нашем регионе летом можно формировать клумбу из пеларгоний в горшках, а зимой заносить их в дом. Пеларгонии не требуют слишком частого полива, но любят солнце или полутень. Многие сорта этих прелестных растений обладают приятным ароматом. Например, есть пеларгонии с запахом мускатного ореха. Многие за это их называют мускатом.

Барвинок

Эти растения представляют собой стелющиеся полукустарники, но их цветущие стебли прямостоячие. Листья барвинка такие живучие, что способны под снегом пережить зиму. Зацветают барвинки одними из первых. Цветки могут быть белыми, розовыми, пурпурными, красными или персиковыми. Растение имеет длительный период цветения, оно радует глаз цветками до поздней осени. Во многих странах барвинку приписывают волшебные силы. Этот цветок весьма неприхотливый. Выращивать его очень легко.

Календула

Кто не знает календулу? Этот неприхотливый цветок используется и в медицине, и в косметологии. Календула не только обладает множеством полезных свойств, но и очень красиво цветет, особенно махровые сорта. Она превращает клумбу в красочное ярко-оранжевое пятно. Цветет календула с начала лета и до первых морозов. Уход она требует минимальный. Достаточно прополоть сорняки и полить ее хотя бы раз в неделю. Без полива календула тоже растет, но тогда ее цветки будут мелкими и не такие эффектными.

Пион

Пионы цветут в мае-июне на протяжении примерно трех недель. Они наполняют сад благоухающим очарованием. Можно подобрать сорта с разными сроками цветения (одни распускаются раньше, другие позже). Тогда можно будет наслаждаться красотой 1,5-2 месяца. Кроме того, есть древовидные сорта пионов, которые смотрятся весьма оригинально. Нельзя однозначно сказать, что эти цветы не требуют ухода. Пионы необходимо правильно высаживать. Им подходят только солнечные участки, на которых нет застоя воды. Пионы обязательно нужно подкармливать. Этим цветам необходимо обеспечивать правильный режим полива.

Петуния

Этот цветок можно назвать одним из самых неприхотливых. Петуния не только красивая, но и ароматная, особенно белая и розовая. Ее аромат усиливается к вечеру. Цветет петуния примерно с июня и до морозов. Ее цветки могут быть самой разной окраски – разноцветные, пурпурные, розовые, красные и белые. Растет она в помещении и на клумбах, под солнцем и в полутени.

Гибридные сорта петуний, диаметр цветка которых может достигать 12 см, требуют более тщательного ухода. Их нужно регулярно поливать и подкармливать. Однако есть более скромные петунии, диаметр цветка которых достигает не более 5 см. Они весьма неприхотливы, растут на любых почвах, даже на каменистых. Важно и то, что они размножаются самосевом. Если вы раз посадите на клумбе такие петунии, их семена будут всходить каждый год.

Фиалка трехцветная

Это удивительно нежное растение цветет с марта по июнь. Фиалку трехцветную часто называют анютиными глазками или виолой. Гибридные сорта образуют довольно крупные эффектные цветы, но за этими растениями нужен уход. Полевая фиалка, цветки которой в диаметре не превышают 1,5 см, это совершенно неприхотливое растение. Оно требует лишь небольшого количества света, хорошо переносит холода. Поливать цветок следует умеренно, так как слишком много влаги может разрушить корень.

Гортензия

Цветет растение с ранней весны до поздней осени. Цветки ее могут быть белыми, красными, синими, розовыми и пурпурными. Гортензия любит регулярный полив и требует много воды. Лучше всего высаживать ее в местах, куда доходит солнце только на закате.