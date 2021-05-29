 

ХАМАС поможет Москве со строительством новых линий метрополитена

29.05.2021, 11:40, Разное
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Лидер движения ХАМАС Яхья Синвар и мэр Москвы Сергей Собянин достигли договоренности между российской столицей и сектором Газа о взаимодействии и сотрудничестве. В ближайшее время российские и иностранные специалисты из Средней Азии помогут Газе с благоустройством, а палестинцы примут активное участие в прокладке тоннелей для новых линий московского метро.

«Когда я был с визитом в Иерусалиме, я чётко осознал, что Палестина — большой друг России, а Газа — друг Москвы. Мы не сомневаемся в высокой квалификации прокладчиков тоннелей из этой дружественной нам страны. Поэтому решили использовать их опыт в таком нужном для москвичей деле как строительство метро. Мы, в свою очередь поможем Газе с благоустройством: там появятся новые парки, велодорожки и тротуары, уложенные нашей плиткой», — заявил Собянин. 

Первые столичные специалисты отправятся в сектор Газа уже в июне этого года. Поскольку экономическая ситуация в автономном регионе оставляет желать лучшего, все работы будут профинансированы из средств муниципального бюджета Москвы.

Также с приглашением на очередные армейские игры к лидеру ХАМАС обратился министр обороны Сергей Шойгу.



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