Казалось, что специальным SaaS-приложением можно решить любую проблему, кроме проблемы сли

Казалось, что специальным SaaS-приложением можно решить любую проблему, кроме проблемы слишком большого количества подключенных SaaS-приложений, но #стартапдня Okta взял и этот рубеж.

Корпоративный мир, особенно американский корпоративный мир, любит использовать красивые и полезные SaaS решения, в рамках одной компании может использоваться и сотня каких-то сервисов, начиная со Slack и заканчивая Salesforce. В результате, в худшем случае, системные администраторы при приеме-увольнении нового человека должны завести-удалить с десяток записей в разных системах, а сам сотрудник должен помнить дюжину паролей с разными требованиями и разными политиками по обновлению.

И вот тут-то на сцену и выходит Okta. Их основной продукт реализует Single Sign-On между корпоративной Active Directory и тысячами разнообразных SaaS, т. е. возможность ходить везде по “паролю от винды”, вводимому в одном месте. Нужно один раз настроить все правильно, и дальше пропадает как значительная часть рутины сисадминов по управлению учетными записями, так и необходимость в отдельных паролях для конечного пользователя. И да, проинтегрированных сервисов действительно тысячи, я не преувеличиваю.

Кроме удобства, естественно, повышаются и безопасность, и управляемость IT, и всё это относительно недорого – несколько долларов за человека в месяц, почти любой полезный SaaS стоит в разы дороже, а их у целевой аудитории подключено как минимум несколько. Платных клиентов у Okta около двух с половиной тысяч, в сумме они приносят выручки порядка 150 миллионов долларов в год, оба числа ежегодно почти удваиваются. На окупаемость компания пока не вышла, но сделает это, по сути, когда захочет, достаточно только маркетинг и темпы роста притормозить. Другой вопрос, что это пока никому не нужно, деньги на развитие недавно на IPO получили, года на три должно хватить. На бирже компания сейчас стоит 2.2 миллиарда. (И да, Microsoft их уже не купил, хотя, казалось бы, должен был, он свой аналог делает.)

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Вот такой #субботнийповтор из 2017 года.

“Начиная со Slack и заканчивая Salesforce,” – ха-ха, угадал, кто бы мог тогда подумать.

Что касается, самой компании, то её выручка за 2020 год составила 835 миллионов долларов при росте 42%, EBITDA – минус 200 миллионов. По мне сочетание убытков и замедления роста смотрится уже некрасиво, но рынок думает иначе: капитализация Okta на сегодня – 34 миллиарда долларов, 40 выручек. Чтобы оправдать оценку с помощью старого доброго DCF-подхода, надо использовать, например, такую модель: рост ещё 4 года по 40%, потом выход на 30% рентабельности по чистой прибыли и 34 года дивидендов.