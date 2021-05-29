 

В российском сегменте Twitter появится платная подписка за 269 рублей в месяц

29.05.2021, 11:38, Новости дня
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Как стало известно из авторитетных источников, популярная соцсеть тестирует платную подписку Twitter Blue, которая вскоре будет предложена пользователям за 2 доллара 99 центов в месяц.

Скорее всего, на территории РФ придется заплатить за тот же продукт 269 рублей, говорят эксперты. Подписчики получат возможность использовать разноцветные темы, а также менять оформление иконок приложений.

Палитра цветов очень разнообразна, сообщает источник. Стандартный синий можно заменить оранжевым, фиолетовым, красным или желтым. Иконки можно делать также пурпурными, зелеными, в полосочку и т.д. Ожидается, что тесты разработчик представит в ближайшее время, после чего представит новый продукт на презентации.



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