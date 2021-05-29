 

Компания Sony создает машину-геймер

29.05.2021, 11:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Будущий робот-реймер, над созданием которого трудятся сейчас японские специалисты из компании Sony, оснастят искусственным интеллектом. Благодаря ему, машина сможет заменить человека за пультом игровой консоли или другого электронного устройства.

По словам экспертов, применяемый метод машинного обучения Reinforcement Learning намного эффективнее, чем у существующих умных систем, которыми уже пользуются геймеры.

Робот станет функционировать как некий агент, выполняющий «от имени и по поручению» своего хозяина определенные действия в видеоиграх. Он сможет выходить на более сложные игры и в целом повторять стиль своего хозяина, практически полностью замещая его, когда это становится необходимо.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / Данилов: С 2017 года Украина ввела санкции против более 1200 украинских граждан

24.07 / ЕВА заявила о недопустимости давления Антимонопольного комитета на международные компании

06.10 / Специалисты рассказали, зачем космонавтам трехствольные пистолеты

13.10 / У погибшего в ДТП на Кутузовском водителя BMW оказалось 143 штрафа

23.07 / Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края

02.09 / Американское СМИ заподозрило Россию в «атаке на психику» Байдена

07.11 / В Джорджии объявили о пересчете голосов на выборах президента США

18.03 / САУ «Малка» применили на максимальную дальность на учениях в Амурской области

06.10 / Польша объявила о решении ЕС отозвать послов в Белоруссии

31.03 / Минкульт Украины презентовал Центр информационной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика