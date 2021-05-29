Компания Sony создает машину-геймер

Будущий робот-реймер, над созданием которого трудятся сейчас японские специалисты из компании Sony, оснастят искусственным интеллектом. Благодаря ему, машина сможет заменить человека за пультом игровой консоли или другого электронного устройства.

По словам экспертов, применяемый метод машинного обучения Reinforcement Learning намного эффективнее, чем у существующих умных систем, которыми уже пользуются геймеры.

Робот станет функционировать как некий агент, выполняющий «от имени и по поручению» своего хозяина определенные действия в видеоиграх. Он сможет выходить на более сложные игры и в целом повторять стиль своего хозяина, практически полностью замещая его, когда это становится необходимо.